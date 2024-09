Evento é o único licenciado pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor - Divulgação / Effect Sport

Evento é o único licenciado pelo Santuário Arquidiocesano Cristo RedentorDivulgação / Effect Sport

Publicado 25/09/2024 09:24

Rio - A espera está próxima do fim. A edição 2024 da Meia Maratona do Cristo acontece neste domingo. A experiência que percorre cartões postais do Rio de Janeiro e chegada aos pés do Cristo Redentor, mais uma vez, será ponto de encontro de atletas de todas as regiões do Brasil, além de receber presenças internacionais.

Assim como nas três edições de sua história, a “Corrida Maravilhosa” esgotou todas as 1.200 inscrições para este ano, comprovando o sucesso do evento. Os corredores desfrutarão dos trajetos de 10 km e 21 km pela Floresta da Tijuca, aproveitando o clima e o ar puro do local, passando por alguns dos cenários mais belos do mundo, como Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, local de chegada das provas. Ao final, todos terão acesso ao santuário, com retorno via Trem do Corcovado, completando a experiência do evento com pós-prova com café da manhã e música ao vivo no Largo do Boticário.

A Meia Maratona do Cristo 2024 receberá participantes de 20 estados brasileiros, além de representantes internacionais dos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Entre os turistas internos, São Paulo se destaca. Paulistas serão 11% do público presente na largada, maior presença por estado, com exceção do Rio de Janeiro, local da prova, e seguidos por Minas Gerais.

O evento, que é uma realização da agência Effect Sport, é o único licenciado pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, e integra o calendário de celebrações de aniversário do monumento, celebrado no dia 12 de outubro.