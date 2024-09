Neymar se recupera de grave lesão no joelho esquerdo - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 25/09/2024 09:55

há quase um ano em processo de recuperação de grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2023.

Jorge Jesus confirmou que Neymar segue sem condições físicas de voltar a jogar em 2024,. O brasileiro está, sofrida em outubro de 2023.

Apesar de Neymar aparecer treinando no campo e com bola em vídeos recentes do Al-Hilal, o treinador só terá ideia de quando poderá contar com ele em 2025.



"Neymar é um jogador importante para o Al-Hilal e para a liga em geral. No entanto, não posso especificar uma data para o seu regresso. Analisaremos a situação em janeiro" , afirmou.



o clube não precisou excluir um jogador da lista, já que está no limite de oito estrangeiros acima de 21 anos.

A previsão já era esperada, até por isso o Al-Hilal não inscreveu o brasileiro no Campeonato Saudita e só o fará na janela de janeiro. Com isso, o clube não precisou excluir um jogador da lista, já que está no limite de oito estrangeiros acima de 21 anos.

A lesão de Neymar

O brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro do ano passado, durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A cirurgia de reconstrução do ligamento foi em 2 de novembro.