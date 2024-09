Neymar se recupera de lesão - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 20/09/2024 12:32

Rio - O atacante Neymar, de 32 anos, ficou de fora da inscrição da Liga Saudita até o fim deste ano. O Al-Hilal manteve o lateral-esquerdo Renan Lodi na sua lista e com isso, o camisa 10 só poderá entrar em campo na competição em 2025. As informações são do portal "UOL".

A possível substituição de Lodi por Neymar foi cogitada, primeiro, pela imprensa saudita. A mudança seria feita para cumprir a regra que limita o número de jogadores nascidos fora do país. Porém, o ex-jogador do Athletico-PR permanenceu.



Em relação a Neymar, o planejamento é de que o atacante já tenha condições de jogo em outubro. Porém, o craque só teria possibilidades de atuar por 90 minutos a partir de novembro. Fora da Liga Saudita, o camisa 10 pode ser utilizado em outras competições pelo Al-Hilal e também ser chamado pela seleção brasileria.



Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro do ano passado, durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A cirurgia de reconstrução do ligamento foi em 2 de novembro.