Zé Rafael (de colete), reforçará o Palmeiras contra o Vasco - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 20/09/2024 22:35

O técnico Abel Ferreira ganhou um reforço para a partida do Palmeiras contra o Vasco, no domingo (22), pelo Brasileirão. O português poderá contar com o volante Zé Rafael, que estava suspenso, porque o clube obteve o efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com a decisão, Zé Rafael poderá seguir jogando enquanto seu caso não é julgado pelo Pleno do STJD. Desta forma, ele pode viajar com a delegação palmeirense para a partida do fim de semana, que será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Não há data definida para o julgamento do volante palmeirense.

Zé Rafael havia sido suspenso por quatro jogos pelo tribunal. Ele já cumpriu duas partidas. A pena se refere à briga que o jogador protagonizou com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no clássico disputado no dia 18 de agosto. Os dois atletas se desentenderam nos túneis de acesso ao Allianz Parque.

A decisão, contudo, ficou em suspenso a partir do efeito suspensivo. "Diante das alegações da parte recorrente para fundamentar o pedido de efeito suspensivo, vislumbro, na análise típica das medidas liminares, a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito solicitado, motivo pelo qual, com base no art. 147-A do CBJD, defiro o efeito suspensivo requestado", afirmou a auditora Antonieta Pinto, que suspendeu a execução da pena.

Um dos símbolos da grande fase vivida pelo clube paulista nos últimos anos, o versátil meio-campista cumpriu suspensão automática na partida seguinte ao clássico, contra o Cuiabá. Depois foi desfalque do time alviverde diante do Criciúma, no domingo passado, também pelo Brasileirão.