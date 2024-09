Paulo Wanderley é o presidente do COB - Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 22:03

Rio - O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) vê como possível conflito de interesse o processo eleitoral em curso para a próxima eleição presidencial da entidade. Em documento publicado na última quinta-feira (19), a pasta ainda vê condução questionável para a votação devido à organização estar sob responsabilidade do grupo de situação.

"Para fins de clareza, este Conselho de Ética entende que, apesar de confiar na capacidade e profissionalismo dos membros do Conselho Diretor do COB, estamos diante de um aparente conflito de interesse dos membros desse Conselho Diretor em relação ao processo eleitoral em curso, posto que tais membros se reportam aos Administradores que buscam reeleição", diz o Cecob, em documento assinado por Guilherme Faria da Silva.

"A convicção do COB quanto à legalidade do processo eleitoral em curso é, data máxima vênia, questionável, uma vez que todos os membros da Diretoria se reportam à atual Administração, cujo Presidente e Vice-Presidente buscam a reeleição, caracterizando aparente conflito de interesses, cujos riscos devem ser mitigados."

Polêmica na eleição do COB

Paulo Wanderley é presidente do COB desde 2017 e, caso consiga a reeleição, chegará ao 11º ano à frente da entidade. A Lei Geral do Esporte, no entanto, e o próprio estatuto do COB - aprovado já sob gestão de Paulo Wanderley - estabelecem período máximo de oito anos. A oposição, liderada por Marco La Porta, vem contestando a candidatura.

O atual mandatário ocupava o cargo de vice-presidente e assumiu após renúncia do então presidente, Carlos Arthur Nuzman. O dirigente completou o mandato em 2020 e foi reeleito naquele ano para mais um quadriênio, que se encerra em 2024.

"O Comitê de Conformidade encontra-se elaborando parecer técnico/jurídico e imparcial acerca do processo eleitoral do COB quanto à possibilidade jurídica de reeleição do Sr. Paulo Wanderley, parecer esse que será objeto de apreciação do Conselho de Ética do COB e ato contínuo encaminhado ao Conselho de Administração para as providências julgadas cabíveis", escreveu.