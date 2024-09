Maracanã irá receber o clássico entre Fluminense e Botafogo neste sábado (21) - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 20/09/2024 19:53

Rio - Fazendo o clássico da 27ª rodada do Brasileirão, o duelo entre Fluminense Botafogo já tem quase 30 mil ingressos vendidos. A bola rola às 18h30 deste sábado (21), no Maracanã.

Amanhã é dia de clássico no Maraca e já somos mais de 27 mil confirmados! Garanta o seu ingresso em fluminense.futebolcard.com!



[image or embed] — Fluminense F.C. (@fluminense.com.br) September 20, 2024 at 6:15 PM

O confronto é importante para as duas equipes, já que ambas, apesar de estarem em situações diferentes no campeonato, almejam objetivos importantes. O Tricolor é o 16º, com 27 pontos, sendo que apenas dois separam a equipe comandada por Mano Menezes da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como o primeiro clube que abre o Z-4.

O Glorioso, por sua vez, é o líder, com 53 pontos, e segue na missão de aumentar sua vantagem para o Palmeiras, que vem logo atrás do clube alvinegro na classificação.