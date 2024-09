Torcida do Botafogo no Maracanã - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/09/2024 21:14

Rio - Em comunicado enviado aos concessionários de camarotes do Maracanã, o Fluminense informou que não será permitido o acesso de torcedores com a camisa do Botafogo nos camarotes do estádio no clássico deste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

A medida também vale para os setores Maracanã Mais, Oeste, Leste Inferior e Leste Superior. O Fluminense, mandante do jogo, alega "reciprocidade das regras adotadas em jogos de mando do Botafogo no Estádio Nilton Santos com relação aos torcedores visitantes".

Os torcedores do Botafogo ocuparão um pedaço do setor Norte do Maracanã, e todos os ingressos para os alvinegros já foram esgotados. A equipe comandada por Artur Jorge lidera o Brasileirão com 53 pontos, enquanto o Fluminense é o 16º, com apenas 27.

Comunicado do Fluminense proibindo camisas do Botafogo nos camarotes Reprodução