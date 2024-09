Rodinei é peça importante para o Olympiacos - Divulgação/Instagram @olympiacosfc

Publicado 19/09/2024 15:58

Rio - Nesta quinta-feira (19), o Olympiacos, da Grécia, anunciou a renovação de contrato com Rodinei . O novo vínculo do lateral-direito com o clube europeu vai até 2027.

"Graças a Deus estou podendo realizar mais um sonho, renovando meu contrato com esse grande clube europeu, que é o Olympiacos. Estou vivendo um sonho a cada dia de jogar na Europa, sonho que já tinha desde quando era criança. É uma conquista para minha vida e para a vida da minha família atingir em tão pouco esse carinho que os fãs têm por mim. Sou um cara 100% feliz aqui na Grécia, em Atenas, minha família ama esse lugar", disse Rodinei.

"Hoje é um dia de comemorar, porque estou realizando realmente um sonho, um sonho de continuar vestindo a camisa do Olympiacos por mais alguns anos. Quero mandar um grande abraço a todos os torcedores, agradecer pelo carinho que todos têm por mim, que a gente siga nesse caminho de vitórias", completou.

Rodinei esteve na campanha de dois títulos Cariocas (2017 e 2019), um Campeonato Brasileiro (2019), uma Copa do Brasil (2022) e duas Copas Libertadores (2019 e 2022).

Ele viveu o auge na temporada de 2022. Naquele ano, foi o responsável por cobrar o pênalti decisivo na final da Copa do Brasil e participou da jogada do gol do título da Libertadores.

Pelo Olympiacos, Rodinei soma 75 partidas, quatro gols e dez assistências. Na temporada 2023/24, conquistou o título da Liga Conferência.