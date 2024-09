Florian Wirtz comandou a goleada do Leverkusen - AFP

Publicado 19/09/2024 15:49 | Atualizado 19/09/2024 15:51

Holanda - Sensação da temporada passada na Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen estreou na Liga dos Campeões com uma goleada por 4 a 0 sobre o Feyenoord, atuando na Holanda, nesta quinta-feira. A vitória foi definida na primeira etapa, com os quatro gols dos alemães sendo marcados antes do intervalo.

O grande destaque da partida foi o meia Florian Wirtz, de 21 anos. O alemão marcou duas vezes na partida. Ele inaugurou o placar aos seis minutos e fez o seu segundo, o terceiro do Bayer, 30 minutos depois.



O lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo marcou o segundo do Bayer aos 30 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos, Wellenreuther acabou marcando contra e definindo a goleada dos alemãs na estreia da competição.



Na segunda rodada da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen irá enfrentar o Milan, no próximo dia 1º, que será uma terça-feira, na Alemanha. No dia seguinte, o Feyenoord visitará o Girona, na Espanha.