Nemanja Majdov foi eliminado dos Jogos Olímpicos em 31 de julhoReprodução / Instagram

O judoca sérvio Nemanja Majdov recebeu uma punição da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês) por fazer o sinal da cruz antes de uma luta nas Olimpíadas de Paris, contra o grego Theodoros Tselidis, pelas oitavas de final na categoria até 90 kg. Por ferir um artigo do código de ética da entidade, ele precisará ficar cinco meses sem poder treinar, se preparar ou disputar competições.

O duelo aconteceu em 31 de julho. Na ocasião, Nemanja, vice-campeão mundial da categoria e favorito no combate, foi desclassificado após receber três punições. Ele não concordou com a marcação e demonstrou indignação com gestos, sendo consolado por Theodoros, seu adversário.

"Fui proibido de participar de todos os torneios, acampamentos e preparativos. É verdade que na carta de defesa do processo disciplinar, não quis pedir desculpa pelo gesto, e claro que não o fiz, nem nunca o farei, embora nem soubesse qual seria a penalidade. O Senhor me deu tudo, tanto para mim pessoalmente quanto para minha carreira, e ele é o número um para mim e tenho orgulho disso. E isso não mudará em hipótese alguma", afirmou Majdov em publicação feita nas suas redes sociais no último domingo (15).

"Para mim, pessoalmente, nada de novo, apenas uma nova página na minha carreira e mais uma experiência de vida. Lamento que um esporte tão bonito e difícil como o judô tenha chegado a esse ponto", concluiu.

A Federação Internacional de Judô se manifestou afirmando que ele feriu o código deste esporte por "ter mostrado um sinal religioso claro ao entrar no campo de jogo e ter se recusado a fazer uma reverência ao seu adversário no final do combate". A nota lembra que Majdov já teve antecedentes de indisciplina e que respeita todas as culturas e nacionalidades, e que as regras para símbolos religiosos são restritas aos tatames.