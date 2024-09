Athirson avalia situação da lateral-esquerda do Flamengo - Hugo Perruso/Agência O Dia

Athirson avalia situação da lateral-esquerda do FlamengoHugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 19/09/2024 13:10

O Flamengo vai receber o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (19), às 19 horas, no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mas quando o assunto são os uruguaios, dificilmente o torcedor flamenguista não se lembrará da batalha de 1999, onde uma briga generalizada aconteceu na partida de volta das semifinais da Copa Mercosul.

No primeiro jogo, no Maracanã, no dia 25 de novembro, o Flamengo venceu por 3 a 0. Leandro Machado, Maurinho e Lê fizeram os gols do Rubro-Negro. Essa foi a única vitória do Flamengo sobre o Peñarol em jogos oficiais.

“Naquela época não tinha VAR. Os jogadores chegavam muito forte, mas conseguimos uma boa vitória no Maracanã, jogando bem e com um placar elástico. Mas sabíamos que lá seria mais complicado. Eles já provocavam o nosso time, cuspiam na gente, e nós tentamos não ser intimidados. Fomos para lá sabendo dessa provação que eles fariam”, conta.

A partida de volta, realizada em 9 de dezembro, terminou com a vitória do Peñarol por 3 a 2. Bengoechea abriu o placar para os mandantes. Athirson, de pênalti, empatou, e Reinaldo virou para o Flamengo. Depois, Martín García igualou o marcador novamente, e Bengoechea fez o da vitória, já nos acréscimos do segundo tempo. Momentos depois, a pancadaria começou.

“Entramos muito ligados, conscientes. O time jogou muito bem fora de casa. Eu tive a felicidade em fazer um gol de pênalti e o Reinaldo marcou um golaço de fora da área. E com isso, eles já estavam pretendendo fazer aquele tumulto que todo mundo lembra. Dentro do campo nós controlamos, fizemos o nosso papel, e quando acabou a partida eles vieram para cima da gente. Tivemos que nos proteger para chegar no vestiário. Foi uma batalha incrível, difícil, mas saímos orgulhosos pelo que fizemos”, lembra o ex-jogador.

Com a classificação garantida, o Flamengo enfrentou o Palmeiras na decisão. Após vencer por 4 a 3 no Maracanã, empatou por 3 a 3 no Palestra Itália para se sagrar campeão.

Últimas vezes

Depois de 1999, as equipes se reencontraram em 2019, na fase de grupos da Libertadores. No Rio de Janeiro, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. Já no duelo em Montevidéu, a partida terminou empatada sem gols.