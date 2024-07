Missa para comemorar os 130 anos do Glorioso aconteceu no Santuário do Cristo Redentor na segunda (1º). - Arthur Barreto / Botafogo

Missa para comemorar os 130 anos do Glorioso aconteceu no Santuário do Cristo Redentor na segunda (1º).Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 07/07/2024 08:00 | Atualizado 08/07/2024 09:04

A semana botafoguense começou com comemoração. Na segunda-feira (1º), a SAF e o clube social organizaram uma missa na capela do Santuário Cristo Redentor para celebrar os 130 anos do Clube de Regatas Botafogo, fundado em 1º de julho de 1894, que, posteriormente, viraria Botafogo de Futebol e Regatas.

Sob os olhares do presidente Durcesio Mello, do vice-presidente Vinicius Assumpção e do VP Executivo da SAF Jonas Marmello, a bandeira alvinegra recebeu as bênçãos do padre Marcus Vinícius, que é botafoguense. "É um momento muito importante para a história do nosso clube. Comemorar com os parceiros da SAF Botafogo reforça ainda mais nossos laços e certezas de que estamos no caminho certo. Vida longa ao mais tradicional", disse Durcesio.

Presente para a torcida

Em uma série de ações promovidas pelo clube, que valorizaram o remo, a história e os torcedores, também teve reforços para o futebol.

Ainda na segunda, o volante Allan, de 33 anos, foi anunciado. O jogador firmou contrato até o final de 2026. O atacante Igor Jesus, 23, também chegou para o time de Artur Jorge e fica até 2028.

Além deles, o argentino Thiago Almada chegou ao Rio e assinou com o Fogão. A transação para trazer o meia campeão mundial com a Argentina em 2022 girou em torno de R$ 137 milhões, e é a mais cara da história do futebol brasileiro.

Eles só poderão estrear após 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

A cada jogo no estádio, a torcida do Fogão capricha na festa. Vitor Silva / Botafogo Com todas essas novidades, torcedor, aproveite a festa no Niltão. Afinal, são 130 anos de muita tradição do clube que teve craques como Heleno de Freitas, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo, Jairzinho, Quarentinha, Amarildo, Gérson, Carlos Roberto, Paulo César Caju, Mauricio, Sérgio Manoel, Túlio Maravilha, Donizete Dodô, Loco Abreu, Jefferson, entre muitos outros que honraram as cores do clube. É para ter muito orgulho.

Referência para eventos e casa do Alvinegro, Niltão completa 17 anos

Antes da comemoração pelos 130 anos da existência do clube, o Botafogo também lembrou, no domingo passado, os 17 anos do Estádio Nilton Santos. Casa do Fogão desde 2007, o estádio, que foi ganhando a cara do Glorioso durante o tempo, também virou referência na realização de grandes eventos no Rio de Janeiro.

Olimpíadas, Paralimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, amistosos, diversos shows internacionais como Coldplay, Taylor Swift, Red Hot Chili Peppers, The Weekend, RBD, Justin Bieber, além dos nacionais com Ludmilla, Zeca Pagodinho, Natiruts e muitos outros. São inúmeras atrações que ficaram marcadas na história.

Durante os 17 anos, o Botafogo realizou 449 jogos no Niltão, contabilizando 242 vitórias e 761 gols marcados. O artilheiro da casa do Mais Tradicional é o atacante uruguaio Loco Abreu, com 41 gols, e o paredão Jefferson foi o atleta que mais atuou, com 148 partidas disputadas. E que venham mais!