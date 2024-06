Atacante do Fluminense foi o autor do tento histórico na edição de 1971. - Arquivo pessoal

Publicado 22/06/2024 11:25

Muitas coisas já aconteceram nos 112 anos de história do Fla-Flu. Até hoje, 1.234 gols foram marcados nas 450 partidas disputadas. E um deles é especial para Jorge da Silva Pereira, ou melhor, para Jeremias, atacante que defendeu o Tricolor no início da década de 1970. O tento marcado por Jerê no dia 10 de outubro de 1971 está na história: foi o primeiro gol do Fluminense contra o Flamengo em Campeonato Brasileiro.

"Foi um Fla-Flu de Maraca cheio. O Flamengo estava marretando, acredito até que tenha sido um dos primeiros jogos do Zico. Me lembro que o Félix estava machucado e o nosso goleiro foi o Jorge Vitório. Ele pegou até sinal de wi-fi", brinca.

Como o empate persistia, o técnico Zagallo, então, resolveu mandar Jeremias para o jogo. "Ele me chamou e disse:'Vai lá e faz o gol da vitória'". Em poucos minutos em campo, o atacante fez o gol histórico. "O Marco Antônio chutou meio mascado e eu no meio do caminho, rapidamente, dominei e guardei. Foi uma festa", lembra Jeremias em conversa com o Contra-Ataque.

Atualmente, o ex-atacante é professor de um dos dez núcleos de futebol do Projeto Gérson. As aulas com Jerê são oferecidas no Complexo Esportivo do Barreto, em Niterói, e recebem cerca de 100 crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 14 anos.

Título do Carioca

A passagem de Jeremias pelo Flu terminou com um título do Carioca. "Posso dizer que tenho no meu currículo o Campeonato Carioca de 1973. Em 2013, o Fluminense reuniu os jogadores do título nas Laranjeiras e fez uma linda homenagem para a gente. Eu ganhei uma camisa com o meu nome e com o número 73 nas costas. Isso é marcante para nós que tivemos a oportunidade de jogar futebol. Isso fica para a vida toda."

Zagallo e seleção

Jerê era jogador do América, onde atuou ao lado de Edu no final da década de 1960. Ele chegou ao Flu após pedido de Zagallo. "Quando eu cheguei, o Tricolor ainda fez duas partidas antes da minha estreia. Depois, o time foi jogar em Recife e o Zagallo mandou me buscar no Rio para eu estar no grupo que ia enfrentar o Santa Cruz. Empatamos por 2 a 2 e eu fiz os meus dois primeiros gols pelo Tricolor. O Velho Lobo foi muito importante na minha carreira."

À época, o time das Laranjeiras era a base da Seleção Brasileira. Jerê relembra a escalação que marcou sua estreia. "Tinhamos Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, eu, Ivair e Lula, era um time", conta. Em um período de muitos jogadores com nível de Seleção, Jeremias nunca ganhou uma oportunidade com a amarelinha. No entanto, a satisfação pessoal foi a Seleção Carioca.

"Se o Edu que jogou comigo no América não foi titular na Seleção Brasileira, eu me contentei com a Seleção Carioca, que tinha sete campeões mundiais de 1970", completa.

Em meados da década de 1970, Jerê foi para a Europa. Lá, atuou por Vitória de Guimarães, de Portugal, Espanyol, da Espanha, onde enfrentou craques como o Cruyff, Paul Breitner e Vicente Del Bosque. Parou de jogar no Vitória de Setúbal, no futebol português.