Adry Santos, host do Canal do Joel no YouTube - Arquivo pessoal

Publicado 22/06/2024 11:14

Ser FLAMENGUISTA é mais do que torcer por um time de futebol: é viver uma paixão intensa, uma história rica e vibrante. Entre os muitos capítulos emocionantes dessa trajetória, está a rivalidade com o Fluminense, que transcende os campos e alimenta o imaginário dos torcedores.

A cada "Fla-Flu" somos transportados para um palco onde a emoção e a rivalidade andam de mãos dadas. Este duelo, que começou em 1912, não é apenas um jogo, mas um verdadeiro espetáculo de cores, cantos e emoções.

É impossível não lembrar das glórias que nosso Mengão nos proporcionou. Desde os tempos de Zico, passando por Júnior, até os dias atuais com Gabigol e Arrascaeta. As conquistas recentes, como a Libertadores de 2019 e o Campeonato Brasileiro do mesmo ano, reforçam a supremacia rubro-negra no cenário nacional e continental.

No entanto, não se pode subestimar o Flu. O Tricolor, com sua tradição e história, sempre se mostrou um adversário à altura. É esse equilíbrio que torna o Fla-Flu um dos clássicos mais encantadores do mundo. Cada partida é uma nova página escrita com suor, talento e, claro, uma pitada de provocação saudável.

O respeito mútuo entre as torcidas também merece destaque. Apesar da rivalidade acirrada, há uma admiração implícita pela história e pelas conquistas de ambos os clubes. É uma rivalidade que celebra o futebol carioca e enriquece o esporte brasileiro.