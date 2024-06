Fluminense treina esta manhã no CTCC. - Lucas Mercon

Publicado 22/06/2024 11:20

Seja bem-vindo a mais um Contra-Ataque O Dia, torcedor. Aqui vamos falar do Fla-Flu e trazer histórias e entrevistas exclusivas para aquecer o pré-jogo e deixar você bem informado para o clássico de mais tarde. Esta 11ª rodada do Brasileirão chegou em um momento emblemático para Fluminense e Flamengo, que vão se enfrentar neste domingo, às 16 horas, no Maracanã.

Vamos começar pelo mandante. O Tricolor de Fernando Diniz amarga a última posição na tabela de classificação. Até agora, foram apenas seis pontos conquistados - uma vitória, três empates e seis derrotas. A equipe tem a segunda pior defesa do Brasileirão, com 18 gols sofridos. O ataque marcou 10 vezes.

Após a derrota para o Cruzeiro no meio de semana, os muros das Laranjeiras foram pichados com frases que pediam a saída de Diniz e hostilizando o atacante Douglas Costa. A situação é de pressão no Tricolor. Uma derrota pode ser o fim da "Era Dinizismo".

Já o "visitante" começou a rodada na liderança, com 21 pontos e dono do melhor ataque da Série A, com 18 gols feitos. Sofreu nove. Para chegar no topo da tabela, o grupo do treinador Tite teve seis vitórias, três empates e uma derrota. Mesmo com as ausências de Viña, Varela, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, que estão na Copa América, e Cebolinha, lesionado, o Fla vive um bom momento.

A expectativa é de casa cheia para o Fla-Flu 451.

Números do Fla-Flu

Dono do maior público da história do futebol com 194.603 mil presentes no Cariocão de 1963, o Fla-Flu já foi disputado 450 vezes. São 164 vitórias do Flamengo contra 141 do Fluminense. O placar terminou em igualdade em 145 partidas.