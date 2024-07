Matheus Pacheco - Arquivo pessoal

Publicado 07/07/2024 08:00 | Atualizado 08/07/2024 09:00

Seja bem-vindo ao Contra-Ataque O Dia, torcedor. Aqui, a partida começa muito antes do apito inicial. Nesta edição, temos entrevistas exclusivas com três grandes ídolos do Alvinegro: Carlos Roberto, Donizete Pantera e Túlio Maravilha. Você também vai encontrar as principais novidades do clube. Fica com a gente.

O jogo

Sedento pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai receber o Atlético-MG hoje à noite, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, o Niltão, para se manter vivo na briga pela conquista do título da competição de pontos corridos.

O Fogão iniciou esta 15ª rodada na vice-liderança, com 27 pontos. A equipe do técnico Artur Jorge chega motivada depois de bater o Cuiabá, fora de casa, por 2 a 1.

Júnior Santos Arthur Barreto / Botafogo O português parece ter dado estabilidade ao grupo, que tem na figura do atacante Júnior Santos (foto) uma das grandes armas para esta noite. Ele já anotou três gols nesta edição do Brasileirão (18 na temporada). O clube da Estrela Solitária tem o segundo melhor ataque do nacional, com 23 gols feitos. A defesa foi vazada 14 vezes.

Hulk Pedro Souza / Atlético Do outro lado, o Galo vem de uma derrota, em casa, para o Flamengo, por 4 a 2. Treinado pelo argentino Gabriel Milito, o time mineiro está na faixa central da tabela, com 18 pontos. Uma das esperanças de gol é o atacante Hulk (foto), que também já marcou três vezes no campeonato.

O Fogão é para quem acredita

"Há coisas que só acontecem com o Botafogo." Ano após ano, essa frase continua martelando a cabeça do botafoguense. Mas por que precisa ser assim? Sabemos que 2023 não foi fácil. Após um início duvidoso, presenciamos a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. Um time, até certo ponto, imbatível. Um time que vencia seus adversários dentro e fora de casa. Um time que não dava espaços para aquelas tais dúvidas. Mas, de repente, tudo foi por água abaixo.

O Botafogo com o qual nos acostumamos, simplesmente, desabou. Explicações? Muitas, mas ao mesmo tempo, nenhuma delas era capaz de elucidar, de fato, o que acontecia naquele momento. Mas "há coisas que só acontecem com o Botafogo", não é mesmo?

Apesar de tudo, o botafoguense, ainda machucado, continua. Hoje, estamos aqui. Viemos novamente apoiar, empurrar e gritar pela nossa maior paixão. O Botafogo não é e nunca foi para os óbvios e, pensando nisso, te convido a olhar brevemente para o passado, refletindo sobre nossa história, buscando nela a certeza de que o nosso futuro será diferente.

O ano de 2024 foi um recomeço e nossa história está sendo reescrita. Não deixem pensar que nossa vitória será por acidente. Pouco a pouco, o Botafogo caminha para um final feliz. Como é que eu sei disso? Ah, meu amigo... é simples: "Há coisas que só acontecem com o Botafogo".