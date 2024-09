Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 19/09/2024 14:06

Rio - A saída de Luís Castro do comando do Al Nassr repercutiu bastante na Arábia Saudita e no mundo do futebol. O poder de influência de Cristiano Ronaldo na decisão foi debatido. O CEO da equipe saudita, Guido Fienga, elogiou a conduta do português, mas negou qualquer tipo de influência nas decisões administrativas.

"Cristiano Ronaldo não controla o clube, mas, obviamente, sendo o nº 1 do mundo, ele dá as direções de onde devemos ir e quais objetivos temos que alcançar. Ele é um vencedor, então nós pedimos a ele que nos ensine a vencer", afirmou.



Luís Castro deixou o comando após 14 meses. Durante o seu trabalho, o português não conseguiu levar o Al Nassr ao domínio no futebol saudita. O Al-Hilal, dirigido por Jorge Jesus, conquistou os principais títulos do país na última temporada.



"Cristiano Ronaldo é nosso capitão e o maior jogador do mundo, não só pela proeza técnica, mas também pele forma como se comporta. Nós queremos ganhar algo grande com ele esse ano, e esse é o maior objetivo que podemos alcançar. Cristiano é parte do nosso time, e estamos muito felizes com o que ele agrega", concluiu Guido Fienga.