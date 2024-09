McLaren terá pintura especial para o GP de Singapura - Divulgação / McLaren

McLaren terá pintura especial para o GP de SingapuraDivulgação / McLaren

Publicado 19/09/2024 15:17

Rio - A McLaren terá uma pintura especial para o GP de Singapura, neste fim de semana. O MCL38 trocará o preto pelo branco em homenagem aos modelos da era MP4, o período mais vitorioso da história da equipe britânica com um título de Niki Lauda, três de Alain Prost e Ayrton Senna.

O MCL38 manterá a tradicional cor laranja papaya na parte dianteira e traseira, enquanto a cor branca vai substituir a cor preta no meio do monoposto. O carro ainda terá o nome dos 13 pilotos que guiaram na era do MP4 entre 1981 e 1996.

O primeiro título da era MP4 aconteceu em 1984, com Niki Lauda, que foi o primeiro piloto junto com Andrea de Cesaris. O MP4/4 foi o mais icônico, sendo vencedor de 16 corridas na temporada de 1988. Naquele ano, Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial.

Ayrton Senna ainda conquistou o mundial de 1990 e 1991. Além dos títulos do brasileiro e do tricampeão Niki Lauda, o francês Alain Prost também conquistou três títulos com a McLaren em 1985, 1986 e 1989. A equipe britânica venceu sete títulos em nove anos com o MP4.

A homenagem à era vitoriosa acontece justamente após a McLaren assumir a liderança do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2014. Oscar Piastri conquistou a vitória no GP do Azerbaijão, enquanto Lando Norris terminou em quarto. O resultado fez a equipe ultrapassar a Red Bull.