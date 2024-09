Jordan Chiles (à direita) ao lado de Rebeca Andrade e Simone Biles no pódio da Olimpíada de Paris - Ricardo Bufolin / COB

Jordan Chiles (à direita) ao lado de Rebeca Andrade e Simone Biles no pódio da Olimpíada de ParisRicardo Bufolin / COB

Publicado 25/09/2024 12:33

Rio - A disputa jurídica pela medalha de bronze do solo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ganhou um novo capítulo. A ginasta americana Jordan Chiles entrou com o segundo recurso na Suprema Corte Suíça contra a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) sobre a anulação da revisão de nota que custou o terceiro lugar no pódio.

A Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics) também entrou com um recurso similar na Suprema Corte da Suíça. Os americanos pedem que as imagens da gravação do documentário sobre Simone Biles, na "Netflix", sejam considerados como provas. A ginasta Jordan Chiles alega que existe um conflito de interesse pelo fato do presidente do painel do CAS já ter representado a Romênia em outros casos.

Jordan Chiles chegou a subir no pódio e receber a medalha de bronze durante a cerimônia dos medalhistas. Ao lado de Simone Biles, protagonizou uma cena emblemática ao reverenciar a brasileira Rebeca Andrade, que conquistou o ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Entenda o caso

Na final do solo, a ginasta Ana Barbosu, da Romênia, fez 13.700 pontos e terminou em terceiro lugar. A romena chegou a comemorar a conquista da medalha de bronze, mas os americanos solicitaram uma revisão e os jurados deram um acréscimo de 0.100 na pontuação de Jordan Chiles, que saltou do quinto para o terceiro, com 13.766.

Após a cerimônia das medalhistas, a Confederação de Ginástica Artística da Romênia entrou com um recurso ao CAS pedindo a alteração. A justificativa era de que o técnico de Jordan Chiles teria pedido o acréscimo de 0.100 à nota após o prazo de um minuto. Portanto, a americana não deveria receber a pontuação que a levou ao terceiro lugar.

O CAS anunciou a alteração das notas no dia 10 de agosto. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos enviou à Corte, no dia 11 de agosto, um vídeo o qual registrava a data e a hora que o treinador fez a solicitação, tentando comprovar que não houve irregularidade. Porém, o pedido foi negado. Com isso, Ana Barbosu se tornou a nova medalhista de bronze do solo.

Além disso, a retirada dos pontos da ginasta americana Jordan Chiles tornou a romena Sabrina Maneca-Voinea a quarta colocada da final do solo, mantendo assim o resultado original da disputa. Ana Barbosu recebeu a medalha de bronze em uma cerimônia em Bucareste, que contou com a presença de Octavian Morariu, membro do Comitê Olímpico Internacional da Romênia, e de Mihai Covaliu, presidente do Comitê Olímpico e Desporto Romeno.