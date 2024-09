Comemoração de Vitor Roque - Reprodução/Instagram @realbetisbalompie

Publicado 25/09/2024 13:24

Rio - Emprestado pelo Barcelona, Vitor Roque teve uma estreia meteórica no Real Betis. Porém, o jovem brasileiro passou em branco nos últimos jogos e acumulou chances desperdiçadas. O técnico Manuel Pellegrini, no entanto, mantém a confiança no jogador e pediu paciência no desenvolvimento.

"Quando trouxemos o Vitor Roque, sabíamos que era um jogador em formação. Se tivesse marcado nas oportunidades que teve, estaríamos mais acima na tabela, mas talvez ele também nem estaria aqui. Está se formando e confiamos em liberar seu potencial", disse Pellegrini.

Nos últimos dois jogos, Vitor Roque foi criticado pelas chances desperdiçadas. Na derrota diante do Mallorca, o brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo e, por isso, será poupado do próximo compromisso contra o Las Palmas, lanterna do Campeonato Espanhol, fora de casa.

Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona no ano passado, mas não conseguiu conquistar espaço e foi emprestado nesta temporada para o Real Betis. O contrato de empréstimo tem opção de renovação por mais um ano, além da opção de compra fixado em € 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) fixos por 80% dos direitos econômicos.