Publicado 25/09/2024 14:51 | Atualizado 25/09/2024 14:53

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vasco, o zagueiro Maicon, de 36 anos, chegou ao clube carioca em um momento delicado no ano passado, porém, agora pode defender o Cruz-Maltino em uma briga no alto da tabela no Brasileiro e pelo título da Copa do Brasil.

"O Vasco cresceu muito e está em um momento muito estável, mas sempre estamos em buscar de melhorar a cada dia mais. Nossa luta e trabalho diário é pensando em coisas grandes. Acho que todos nós temos nossas histórias e importância em um grupo, como um dos mais experientes e procuro sempre ajudar os mais jovens a não se perderem pelo caminho", afirmou em entrevista ao site do "Vasco".



O veterano completou 50 jogos com a camisa do Vasco e falou sobre a oportunidade de atuar em um clube com tanta grandeza. Maicon citou grandes jogadores que atuaram em São Januário.



"Tem sido uma honra vestir uma camisa com um peso tão grande no futebol mundial, onde tantos outros craques tiveram passagem brilhantes aqui. O Vasco tem grandes zagueiros em sua história, como Bellini e Mauro Galvão, por exemplo, além de nomes como Dinamite, Romário, Pedrinho, Felipe, Edmundo… é um Gigante", disse.