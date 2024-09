Andrey Santos atua no futebol francês - Divulgação / Strasbourg

Andrey Santos atua no futebol francêsDivulgação / Strasbourg

Publicado 25/09/2024 14:30

Rio - O volante Andrey Santos vive um momento especial na carreira. O jogador, de 20 anos, marcou três vezes em quatro jogos pelo Strasbourg, no Campeonato Francês, e parece ter se adaptado rápido ao local.

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos foi comprado pelo Chelsea no início do ano passado por 12,5 milhões de euros, cerca de R$ 68,4 milhões na cotação da época. O jovem, no entanto, não conseguiu espaço no clube.

Sem espaço no Chelsea, o jogador foi emprestado para o próprio Vasco e, em seguida, para o Nottingham Forest, na temporada 2023/24. Já na atual temporada, foi emprestado ao Strasbourg, da França.

Apesar do bom desempenho de Andrey Santos, o Strasbourg faz uma campanha de meio de tabela no Campeonato Francês. O clube ocupa o 10º lugar com seis pontos.