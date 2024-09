Dorival Junior nos tempos de Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/09/2024 15:20

Rio - Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Léo Duarte, de 26 anos, atua pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia. No Rubro-Negro, ele pode trabalhar com dois treinadores históricos do clube: Jorge Jesus e Dorival Júnior. O defensor vê semelhanças táticas entre os dois.

"Eu pude trabalhar com o Dorival Júnior, que lembra muito o Jorge Jesus na parte tática. Só que o Jesus trabalha muito a linha defensiva. Aprendi muito com o Dorival também, não é à toa que ele está na seleção brasileira, mas o Jorge Jesus, por ele trabalhar milimetricamente a linha, tem essa vantagem", disse em entrevista à "ESPN".



Léo atuou com Dorival em 2018 e com Jorge Jesus em 2019. Na opinião dele, o Flamengo conseguiu sucesso em 2022, com o comando do brasileiro, por conta dessas semelhanças entre os técnicos.



"Eu acredito que a semelhança do Dorival com o Jorge Jesus contribuiu para os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Isso de priorizar a defesa é bem parecida, a escola é semelhante", disse.