Derrick White foi campeão da NBA com o Boston Celtics em 2024 - AFP

Derrick White foi campeão da NBA com o Boston Celtics em 2024AFP

Publicado 25/09/2024 16:30

Rio - O armador Derrick White se envolveu em uma briga com torcedores durante uma partida de futebol americano universitário, no Colorado, nos Estados Unidos. Campeão da NBA com o Boston Celtics e medalhista de ouro com a seleção americana nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o jogador contou detalhes do ocorrido pela primeira vez e demonstrou arrependimento.

"O que aconteceu no Colorado é lamentável. Sinceramente, nunca pensei que estaria nessa situação. Na verdade, ele (o torcedor) não me bateu. Ele apenas bateu no meu boné", disse o jogador.

Derrick White acompanhava a partida do Colorado State contra o Colorado Buffaloes. O jogador do Boston Celtics é ex-aluno da Universidade do Colorado e chegou a atuar pelo Buffaloes no início da carreira. O motivo da briga não foi revelado. A polícia precisou interver, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado.