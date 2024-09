Kawhi Leonard é jogador dos Los Angeles Clippers - Andrew D. Bernstein/AFP

Kawhi Leonard é jogador dos Los Angeles ClippersAndrew D. Bernstein/AFP

Publicado 25/09/2024 17:30

Rio - Kawhi Leonard vive um drama. O ala do Los Angeles Clippers terá que passar por uma nova cirurgia no joelho direito para controlar inflamações. O jogador, de 33 anos, sofre com problema crônico no local, que já passou por procedimento cirúrgico há três anos para recuperar uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior.

Na última temporada, Kawhi Leonard perdeu jogos importantes nos playoffs (fase de mata-mata da NBA) por conta das inflamações e dores no joelho direito. O problema o tirou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O jogador chegou a ser convocado pelos Estados Unidos, mas foi cortado após reprovar na avaliação médica da seleção.

Kawhi Leonard renovou o contrato com o Los Angeles Clippers por mais três temporadas no valor de R$ 745 milhões. O ala é bicampeão da NBA e duas vezes MVP (o melhor jogador das finais), sendo uma vez pelo San Antonio Spurs e outra pelo Toronto Raptors.