Memphis Depay participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians na última terça (24) - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 25/09/2024 17:49 | Atualizado 25/09/2024 17:54

São Paulo - Uma das contratações mais badaladas da última janela de transferências , Memphis Depay já entrou em campo duas vezes pelo Corinthians. Saindo do banco de reservas, disputou 55 minutos com a camisa alvinegra e disse estar surpreso com o futebol brasileiro, apesar da curta vivência.

"Eu tive uma boa impressão nesses primeiros dois jogos, mas ainda preciso de mais tempo para dizer realmente como é o nível do futebol daqui. Por enquanto, achei bom, me surpreendeu", declarou o atleta, em entrevista à 'ESPN'.

O holandês, inclusive, participou de um gol pela primeira vez pelo Timão na última terça-feira (24). Ele foi o responsável por dar assistência para Pedro Henrique marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana.

Na reta final da segunda etapa, recebeu passe de Rodrigo Garro, deu belo drible na marcação e tocou para o atacante só empurrar para a rede. Ele ganhou elogios do técnico Ramón Díaz.

"É um jogador inteligente, que está dando seu máximo para estar bem. Resolveu de maneira incrível o gol do Pedro, tem muito talento. Vamos dar confiança. Ele está se adaptando ao que é Corinthians. Tem muita gana, gosto disso", declarou o comandante na coletiva.

Com o Memphis Depay à disposição, o próximo compromisso do Timão será domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, na luta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste momento, é o 17º colocado na tabela, com 28 pontos.