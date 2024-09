Rashford, atacante do United - Lindsey Parnaby / AFP

Publicado 25/09/2024 19:06

Inglaterra - O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, desembolsou R$ 1,2 milhão para comprar seu novo carro, um Flying Spur Azure, da montadora Bentley. Porém, de acordo com o jornal inglês The Sun, o jogador está proibido de dirigir por seis meses por conta de uma punição recebida em julho.

Além de ficar impedido de conduzir seu veículo, Rashford recebeu uma multa de 1666 libras (cerca de R$ 12 mil). Tudo aconteceu após ele ser flagrado dirigindo a 167 km/h, algumas horas após ter faltado a um treino por estar doente.

O novo carro de Rashford possui motor V8 de quatro litros, biturbo, com 550 cavalos de potência e “conforto e elegância inigualáveis”. O interior é todo em couro, com relevos tridimensionais em forma de diamante nos painéis das portas e mais espaço interno.

Na parte de trás, os bancos apresentam travesseiros para dar mais conforto aos passageiros, além de mini-televisões embutidas nos encostos dos bancos da frente. O teto solar panorâmico de vidro também se destaca.