Equipes participantes do Torneio Abertura NBB - Divulgação/NBB

Publicado 25/09/2024 19:57

Rio - A próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) trará uma novidade ao calendário. Entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o Torneio de Abertura NBB vai reunir seis times na reta final de preparação. Desses, três representante são do Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo e Vasco. Minas, Caxias e Brasília, anfitrião do campeonato, completam a lista.

Os seis times foram divididos em dois grupos (A e B) e se enfrentaram em seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada lado avançam para disputa da semifinal no formato: 1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA.

Os dois terceiros jogam duas vezes entre si (3ºA x 3ºB) nos dias do calendário reservado para os jogos pelas semifinais e da decisão para definir quem será o 5º colocado, valendo o saldo de pontos entre os confrontos. Desta forma, todos os times vão jogar pelo menos quatro partidas no Torneio de Abertura NBB.

Grupo A:



– Flamengo

– Brasília

– Botafogo Basquete



Grupo B:



– KTO Minas

– R10 Score Vasco da Gama

– Caxias do Sul Basquete

Veja o calendário do Torneio Abertura do NBB:

29/09 (Domingo)

11h – Brasília x Flamengo

13h15 – KTO Minas x Caxias do Sul Basquete



30/09 (Segunda-feira)

17h30 – Caxias do Sul Basquete x R10 Score Vasco da Gama

19h45 – Flamengo x Botafogo



01/10 (Terça-feira)

17h30 – R10 Score Vasco da Gama x KTO Minas

19h45 – Botafogo x Brasília



03/10 (Quinta-feira)

15h15 – 3º de A x 3º de B

17h30 – 1º de A x 2º de B – Semifinal 1

19h45 – 1º de B x 2º de A – Semifinal 2



04/10 (Sexta-feira)

15h15 – 3º de A x 3º de B – Disputa do quinto lugar

17h30 – Perdedores das semifinais – Disputa de terceiro lugar

19h45 – Vencedores das semifinais – Final