Carlo Ancelotti em treino no Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Carlo Ancelotti em treino no Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 25/09/2024 21:28 | Atualizado 25/09/2024 21:29

Com a vitória dopor 3 a 2 contra o Alavés, pelo campeonato espanhol, Carlo Ancelotti estabeleceu um novo recorde em La Liga: 39 jogos seguidos sem perder no campeonato. E para deixar o momento ainda mais especial, a façanha veio no seu jogo número 300 no comando do Real Madrid.