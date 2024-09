Lima foi o responsável por marcar o gol da vitória do Fluminense no duelo de ida, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/09/2024 19:08 | Atualizado 26/09/2024 19:12

"Deixamos um pouco a desejar. A defesa deles pensou muito com a bola no pé. Infelizmente cometemos erros que não poderíamos ter cometido. Agora precisamos seguir em frente, descansar e pensar no Brasileirão", declarou o meia na zona mista do estádio.

Agora, o clube carioca prega foco total no Campeonato Brasileiro para fugir da zona de rebaixamento. Lima acredita na "força do elenco" tricolor em busca de um respiro na competição. "Temos totais condições de reverter nossa situação", garantiu.

O Fluminense ocupa a 18ª posição na tabela, com 27 pontos. No próximo domingo (29), enfrenta o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 28ª rodada.