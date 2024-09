Marcelo entrou no segundo tempo nas duas partidas da eliminatória - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 15:06

Rio - Marcelo lamentou a eliminação do Fluminense na Libertadores para o Atlético-MG, na última quarta (25) . Através de suas redes sociais, o lateral-esquerdo destacou a tristeza pela derrota, mas que agora o foco é na reta final do Brasileirão.

"Com muita tristeza nos despedimos dessa competição que nos deu muita alegria. Tentamos o bi (campeonato), mas infelizmente não conseguimos. Vamos dar o máximo nessa reta final de campeonato. Obrigado Tricolores pelo apoio até o final", escreveu Marcelo.

Tanto na ida quanto na volta, o camisa 12 iniciou no banco de reservas. No Maracanã, atuou por 26 minutos, enquanto na Arena MRV, esteve em campo por 33 minutos.

Sem mais nenhuma competição para disputar, o Tricolor volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde tem em suas mãos o objetivo mais importante da temporada: escapar do rebaixamento.



Em 18º, com 27 pontos, os comandados de Mano Menezes enfrentam o Atlético-GO, lanterna da competição, no domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.