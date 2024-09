Thiago Silva em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 27/09/2024 14:16

Rio - O zagueiro Thiago Silva, um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, fez um post em seu perfil oficial no Instagram abordando a eliminação nas quartas de final da Libertadores, e colocando seu foco na luta contra o rebaixamento para a Série B.

"Foram duas noites bem complicadas e o sentimento de tristeza continua. Essa eliminação ainda vai doer por algum tempo, mas é necessário reconhecer e aprender que não jogamos bem o suficiente para avançar, diferentemente das oitavas. Apesar da frustração e do resultado negativo, ter vivido a emoção de disputar e defender o Fluminense na Libertadores novamente é algo que quero agradecer a todos que proporcionaram e viveram comigo essa oportunidade", disse.

Thiago Silva sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e jogou no sacrifício contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Neste domingo, o Fluminense tem o Atlético-GO, fora de casa, pela frente no Brasileiro.



"Aos tricolores, meu carinho e agradecimento especial e agora, mais do que nunca, precisamos de vocês. Temos 12 finais pela frente e o Fluminense é a coisa mais importante nesse momento para todos nós! Nós passaremos, mas o Fluminense ficará e desta maneira, precisamos estar juntos para tirar o clube dessa situação que não merece. Estejam conosco nas arquibancadas, nas cidades... onde jogaremos nós seremos um só pela bandeira tricolor das Laranjeiras!", disse.