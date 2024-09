Jornal espanhol destaca futuro indefinido de Marcelo - Reprodução / Internet

Publicado 27/09/2024 13:20

Rio - O jornal espanhol "AS" publicou uma matéria em sua edição digital que aborda o futuro de Marcelo. A publicação afirma que o lateral do Fluminense está vivendo uma "encruzilhada" sobre permanecer no Tricolor ou se aposentar ainda em 2024.

Marcelo tem contrato com o Fluminense até o final do ano e sua permanência no ano que vem é incerta. A publicação destaca, que caso o lateral renove seu vínculo, ele irá disputar o Mundial de Clubes de 2025, junto com o Real Madrid, clube que fez história no futebol europeu.



O jornal afirma que Marcelo foi peça fundamental no título da Libertadores do Fluminense no ano passado, porém, na atual temporada, o jogador tem vivido problemas físicos. O "AS" ainda aborda a luta do Tricolor contra o rebaixamento para a Série B.



O lateral, de 36 anos, já deixou claro que deseja renovar com o Fluminense. Porém, o acordo ainda não aconteceu. Com Mano Menezes, Marcelo tem sido reserva de Diogo Barbosa, e o Tricolor ainda contratou o colombiano Gabriel Fuentes para a posição.