Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Lucas Merçon / Fluminense

"Estamos fazendo um ano muito ruim, não conseguimos ainda encontrar o nosso melhor caminho. Temos o final do Brasileirão, com a luta na parte debaixo da tabela, mas também olhamos para cima. São 12 jogos, temos possibilidades e excelentes chances matemáticas de buscar uma classificação para a Sul-Americana", declarou o mandatário em entrevista ao site 'ge'.

"Estou muito triste porque fomos eliminados na quarta (25). A gente se acostumou a jogar essa competição. Frustrante demais. Para os torcedores, para os jogadores e para nós da diretoria. Voltamos para casa chateados, mas faz parte do futebol. Nós fizemos realmente um jogo muito abaixo daquilo que poderíamos fazer. Nós não tivemos um ano com sorte e no futebol você também tem que ter sorte", ponderou.

Mário Bittencourt também falou sobre o alto número de lesões no elenco tricolor: "O Fluminense teve muitas contusões, mas se você analisar, aí também teve o fator sorte para nós. Das 51, várias são traumáticas. Lesões que não são musculares, não são por falta de preparo, mas sim pela quantidade de jogos, enfim. A do Cano, por exemplo, é traumática, assim como a do André e tantas outras que tivemos".

"Foram lesões graves que quebraram o nosso time, e isso não é um problema só nosso. O Flamengo passa pelo mesmo problema, porque o calendário é difícil. Não é uma responsabilidade apenas da CBF", avaliou.

Agora, o clube carioca lutará contra a zona de rebaixamento no Brasileirão. No domingo (29), enfrenta o Atlético-GO, lanterna, fora de casa, às 16h (de Brasília) pela 28ª rodada da competição. Neste momento, é o 18º colocado, com 27 pontos.

Confira outras respostas do dirigente do Flu:

. Mundial de Clubes de 2025: "Sem dúvida alguma, 2025 é o ano em que a gente volta a disputar o Campeonato Mundial. Serão, pelo menos, de 15 a 20 dias fora do país, nos Estados Unidos. Pretendemos, obviamente, montar um time competitivo para que possamos disputar o Mundial com grandiosidade, com chances de avançar. Como eu já disse no início desta temporada, os clubes que vencem são punidos pelo calendário. Não sabemos ainda como vai ser no ano que vem".

. Apoio da torcida: "A torcida tem sido fantástica. Apoiam em todos os jogos no Maracanã. Até o fim do ano, ainda temos sete partidas aqui. Eu peço realmente que mantenham a frequência, o amor pelo clube, a dedicação, porque vamos precisar muito disso. Se ainda estamos de pé neste ano, com chances, mesmo que matemáticas, de buscar competições sul-americanas, devemos isso à torcida".

"No duelo com o Atlético foi fantástico, contra São Paulo e Botafogo também. Em todos os momentos. Precisamos desse apoio na reta final para que possamos nos reerguer para 2025".