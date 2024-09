Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Estádio do Maracanã, no Rio de janeiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/09/2024 12:47

Rio - Flamengo Fluminense assinaram nesta sexta-feira (27) o novo contrato de concessão do Maracanã junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. A dupla venceu a licitação para operar o estádio por 20 anos.

Leia mais: Rossi promete Flamengo forte no restante da temporada

Após as eliminações na Libertadores da América, o presidente rubro-negro Rodolfo Landim e o dirigente tricolor Mário Bittencourt estiveram presentes no Maracanã na manhã desta sexta para selar o acordo. As informações são do site 'ge'.

"Esse é um dia muito importante para o Fluminense e, com certeza, para o Flamengo. Venho dizer que estamos muito felizes de poder ter o Maracanã pelos próximos 20 anos, ao lado do nosso clube coirmão, que é nosso adversário no campo, mas que nos últimos tempos se tornou um grande parceiro fora dele", iniciou Mário.

"A gente tem uma relação muito boa, bacana e respeitosa, e conseguimos com sucesso ganhar essa concessão. Nós respeitamos todos os processos, sejam eles jurídicos ou administrativos, e ficamos muito felizes", completou.

Na sequência, Landim comentou a alegria de fechar o contrato: "Eu acho que é o coroamento de um esforço que vem sendo feito há cinco anos. Eu me lembro que quando assumimos a presidência do Flamengo, fomos ao Governo do Estado porque a gente precisava do Maracanã. O estádio tinha uma série de problemas naquela época, até mesmo de manutenção".

"Foi um processo de aprendizado muito longo e uma parceria com o Fluminense, que eu diria que é praticamente perfeita. Nós somos grandes adversários do campo, mas aqui nós somos grandes parceiros", reforçou o mandatário.

Além da dupla, marcaram presença no evento: Cláudio Castro (Governador do Rio), Nicola Miccione (Secretário de Casa Civil), Julio Lopes (Deputado Federal), Rafael Picciani (Secretário de Esporte e Lazer), Coronel Menezes (Secretário de Estado da Polícia Militar), Maria Cristina Teixeira (diretora financeira da concessionária) e Severiano Braga (CEO do Maracanã).

Cláudio Castro, inclusive, pensa que o Rubro-Negro concluirá os 20 anos de gestão mesmo com o interesse em construir um estádio próprio. "Tem um contrato a cumprir. Sendo cumprido, eu não posso agora achar que daqui algum tempo haverá um descumprimento. Isso não é papel do gestor. O Flamengo assinou e vai cumprir até o último dia", disse o governador.

"Até aqui, em cinco anos, tudo que o Flamengo e Fluminense assinaram, foi cumprido em 100%. Eu não tenho o que nem desconfiar que isso não será cumprido", destacou.

Os rivais fazem a gestão compartilhada do estádio através de Termo de Permissão de Uso desde abril de 2019 - o atual TPU tem validade até o final deste ano. Entre os sócios, a participação econômica é de 65% para o Rubro-Negro e 35% para o Tricolor.

O contrato de concessão prevê ainda R$ 393 milhões a serem investidos em obras e manutenções nos próximos 20 anos. Sendo assim, a divisão fica em R$ 255,5 milhões para o Flamengo e R$ 137,5 milhões para o Fluminense.