Erison defende o Kawasaki Frontale, do JapãoDivulgação

Publicado 27/09/2024 21:28

Atacante negociado pelo Botafogo em janeiro por 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual), Erison vive momento especial no futebol japonês com a camisa do Kawasaki Frontale. O jogador se consolidou na equipe e brilhou na goleada sobre o Albirex Niigata, por 5 a 1, pelo Campeonato Japonês, nesta sexta-feira (27).

"Venho trabalhando com muito foco e empenho e graças a Deus pude ajudar novamente a equipe a conquistar um bom resultado diante do nosso torcedor. Ainda temos mais sete jogos para disputar na J-League, iniciamos agora a nossa participação na Liga dos Campeões da Ásia, então espero continuar balançando as redes para que consigamos todos os nossos objetivos. Ainda quero derrubar muitas bandeirinhas de escanteio até o final do ano", disse.

Apelidado de "El Toro" pela torcida do Glorioso em 2022, Erison marcou dois gols e contribuiu com duas assistências. O Kawasaki Frontale foi para a 11ª colocação na J-League, com 31 pontos.

Na temporada, o camisa nove disputou 23 partidas até então, com nove gols marcados e, agora, duas assistências. O próximo compromisso será na terça-feira (1/10), pela Liga dos Campeões da Ásia 2024/2025, contra o Gwangiu FC, da Coreia do Sul.