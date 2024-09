Fonte Nova não recebe um jogo da Seleção desde 2019 - Divulgação / Bahia

Fonte Nova não recebe um jogo da Seleção desde 2019Divulgação / Bahia

Publicado 27/09/2024 18:21 | Atualizado 27/09/2024 18:22

Rio - A Arena Fonte Nova, em Salvador, deverá ser o palco da partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em novembro. Restam apenas detalhes para o estádio ser confirmado pela CBF como o local do confronto. Será o último duelo da Seleção no país em 2024.