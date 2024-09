Erick Pulgar foi vaiado ao ser substituído na derrota do Flamengo - Mauro Pimentel/AFP

Erick Pulgar foi vaiado ao ser substituído na derrota do FlamengoMauro Pimentel/AFP

Publicado 27/09/2024 17:09

Rio - O volante Pulgar, do Flamengo , foi mais uma vez convocado para defender o Chile nos próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Ricardo Gareca vai encarar o Brasil em 10 de outubro, e a Colômbia, no dia 15, nesta Data Fifa.

O jogador vem sendo presença constante na lista do Chile. Neste ano, das oito partidas disputadas por La Roja, ele esteve em cinco, sendo titular em quatro oportunidades. Atualmente, o camisa 5 do Flamengo não vive boa fase no time carioca, saindo, inclusive, vaiado de campo no duelo com o Peñarol, pela Libertadores, no Maracanã.

Até o momento, o chileno é o segundo atleta do Rubro-Negro a ser convocado nesta data Fifa. Mais cedo, Gerson foi chamado por Dorival Júnior

Antes de se apresentar à seleção, Pulgar terá mais dois compromissos para fazer com a equipe comandada por Tite. No próximo domingo (29), às 20h (de Brasília), encara o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no Maracanã. Na quarta-feira, enfrentará o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.