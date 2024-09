Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 27/09/2024 09:15

Rio - Ex-atacante do Flamengo nos anos de 1980, Reinaldo morreu na noite da última quinta-feira, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O ex-jogador tinha 70 anos e acabou não resistindo a um infarto.

Reinaldo era presidente do Potiguar Reprodução / Portiguar

Reinaldo fez parte do elenco do Flamengo campeão da Libertadores e do Mundial de 1981. Ele era um dos reservas para o ataque do grupo. Além dessas conquistas, o jogador também foi campeão do Brasileiro de 1982.

O ex-jogador também passou pelo Santos e pelo Internacional. Reinaldo fez história no Rio Grande do Norte, atuando pelo ABC e também América-RN.



Atualmente, o ex-atacante era presidente do Potiguar Esporte Clube, equipe de menor investimento do estado do Rio Grande do Norte. Ele passou mal na última quarta, foi levado até uma UPA de Parnamirim, mas acabou não resistindo.