Galvão Bueno publicou vídeo nas redes sociais com suas opiniões sobre a eliminação do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 08:29

Rio – A eliminação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores 2024 nesta quinta-feira (26), gerou duras críticas de torcedores e jornalistas esportivos sobre o desempenho da equipe comandada por Tite. Por meio das suas redes sociais, Galvão Bueno questionou a ineficiência do time, a falta de jogadas ensaiadas e atuações individuais dos jogadores no empate em 0 a 0 contra o Peñarol, no Uruguai.

"Quem esperava que o Peñarol fosse jogar mais ofensivamente por estar em casa estava redondamente enganado. O Flamengo, mais uma vez, mostrou que tem jogadores de nome, prestígio, mas não tem nenhuma jogada ensaiada, aquela que desarma a retranca de uma defesa adversária", disparou.

O veterano narrador de 74 anos ressaltou que o Rubro-Negro não conseguiu criar nenhuma grande chance. "Eu confesso que depois daquela entrevista coletiva do Tite, em que ele disse que 'pode ter certeza que um gol sai em Montevidéu' , eu imaginava uma jogada ensaiada de um lado, do outro, porque o Flamengo batia contra a parede e ficava insistindo em cruzar a bola na área", afirmou.

Galvão opinou que não faltou raça aos jogadores, mas mesmo assim criticou a performance de alguns. "Gabigol entrou. Alguém viu ele pegar na bola? Ele nem chegou a pegar na bola, porque nada foi feito para que ele pudesse fazer isso e tentar alguma coisa", disse.

"Estou, até agora, esperando por outras duas coisas: Arrascaeta e De la Cruz. Os dois que tinham que decidir a armação com Gerson. Criar as oportunidades. O Arrascaeta não é nem sombra daquele que era o melhor jogador em atividade do futebol sul-americano. E o De la Cruz, parece que deixou o futebol dele lá no Monumental de Nuñez, no campo do River Plate", concluiu.

Na descrição do vídeo, o jornalista esportivo expressou decepção com o trabalho de Tite e declarou sua torcida para o restante do torneio. "Noite triste para a Nação Rubro-Negra! Eu esperava muito mais do Flamengo de Tite, mas o futebol é assim! 'Bora' torcer por uma final brasileira e alvinegra!", escreveu. Ele se refere a Botafogo e Atlético-MG, semifinalistas e os dois últimos representantes do Brasil na competição.

Agenda

Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 20h, para enfrentar o Athletico-PR no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada.

O Rubro-Negro também jogará contra o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, agendadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro. A CBF ainda não detalhou datas exatas e horários dos confrontos. O jogo de ida será no Rio de Janeiro, e o da volta, na Neo Química Arena, em São Paulo.