Campanha do Flamengo na Libertadores não foi boaEitan Abramovich /AFP

Publicado 27/09/2024 15:50 | Atualizado 27/09/2024 15:52

Rio - A eliminação do Flamengo diante do Peñarol, pela Libertadores, na última quinta-feira (26) , fechou uma campanha irregular do Rubro-Negro jogando longe do Rio de Janeiro. A equipe de Tite não venceu nenhuma partida fora de casa nesta edição do torneio continental.

Ao todo, foram três derrotas e dois empates. Mais da metade desses resultados foram na fase de grupos, o que prejudicou o time da Gávea em sua chave. O Fla ficou no 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia, e perdeu para o Palestino por 1 a 0, no Chile, e para o Bolívar por 2 a 1, na Bolívia.

A equipe comandada por Tite ficou em segundo no Grupo E, precisando fazer os jogos de ida no mata-mata em casa - no caso do Peñarol, a equipe uruguaia também ficou com a segunda colocação de seu grupo, mas levou a melhor sobre o Fla nos critérios de desempate.



No geral, o Rubro-Negro também completou nove jogos sem vencer como visitante no torneio. A última vitória foi em 2022, quando derrotou o Vélez Sarsfield por 4 a 0, na Argentina, pela semifinal daquele ano. Desde então, o Fla saiu derrotado em cinco partidas e empatou quatro.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), às 20h (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no Maracanã. O clube também está na semifinal da Copa do Brasil e enfrentará o Corinthians por uma vaga na decisão.



Os últimos jogos do Flamengo fora de casa na Libertadores

Aucas (EQU) 2 x 1 Flamengo - 05/04/2023



Racing (ARG) 1 x 1 Flamengo - 04/05/2023



Ñublense (CHI) 1 x 1 Flamengo - 24/05/2023



Olimpia (PAR) 3 x 1 Flamengo - 10/08/2023



Millonarios (COL) 1 x 1 Flamengo - 02/04/2024



Bolívar (BOL) 2 x 1 Flamengo - 24/04/2024



Palestino (CHI) 1 x 0 Flamengo - 07/05/2024



Bolívar (BOL) 1 x 0 Flamengo - 22/08/2024



Peñarol (URU) 0 x 0 Flamengo - 26/09/2024