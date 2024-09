Torcedores atiram pipocas em ônibus do Flamengo - Reprodução / Mídia Rubro-Negra

Torcedores atiram pipocas em ônibus do FlamengoReprodução / Mídia Rubro-Negra

Publicado 27/09/2024 07:00 | Atualizado 27/09/2024 08:25

Rio - Após o empate sem gols em Montevidéu e a eliminação da Libertadores para o Peñarol, a delegação do Flamengo chegou ao Aeroporto do Galeão com protesto de torcedores. Cerca de 20 rubro-negros estiveram presentes no local para se posicionar contra a postura da equipe no Uruguai. Pipocas foram arremessas em direção ao ônibus dos jogadores.

O avião que trazia a delegação do Flamengo pousou por volta de 2h40, mas a saída do aeroporto só ocorreu às 3h10, pelo Terminal de Cargas, uma área mais isolada do aeroporto, para dificultar o acesso de torcedores e imprensa ao grupo. A saída contou com apoio de policiais militares e seguranças privados do Flamengo e do aeroporto.



Com críticas principalmente a Tite e a membros da diretoria, os torcedores do Flamengo atiraram pipocas no ônibus que levava a delegação do clube carioca no Galeão. "não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição", foi uma música entoada pelos rubro-negros.



O protesto ocorreu pacificamente até a saída dos ônibus da delegação rubro-negra. Posteriormente, os torcedores estouraram rojões nos acessos do Terminal de Cargas e os policiais militares reagiram com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral, que dispersaram a confusão.



Eliminado da Libertadores, o Flamengo aos gramados no domingo pelo Brasileiro. Em quarto lugar, o clube carioca vai encarar o Athletico-PR, no Maracanã, O Rubro-Negro do Rio segue vivo na Copa do Brasil.