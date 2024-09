Thiaguinho marcou o gol do Flamengo no empate com o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, pela 2ª rodada da Taça Guanabara - Paula Reis/Flamengo

Publicado 28/09/2024 18:19

Rio - O atacante Thiaguinho está de volta ao Flamengo. Após um empréstimo de sete meses ao Treze-PB, onde se destacou no Campeonato Paraibano e na Série D, o jogador, que tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2025, retornou aos treinos nesta semana no Ninho do Urubu.

Apesar do retorno, Thiaguinho não deve ser aproveitado pelo Flamengo e a tendência é buscar um novo clube. Segundo o "ge", recentemente ele recusou propostas do Leixões e do Estrela Amadora para jogar em Portugal. A preferência do atleta é permanecer no Brasil.

Neste ano, o atacante fez história com a camisa do Treze, se tornando o maior artilheiro do clube paraibano em uma edição do Campeonato Brasileiro, com 10 gols. Mesmo assim, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Série D e ficou sem compromissos até o fim do ano.

Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019, contratado junto ao Náutico por R$ 7 milhões por 70% dos direitos econômicos. Nos últimos anos, recebeu algumas chances de jogar no time profissional do Flamengo no Campeonato Carioca, mas nunca se firmou. Nesta temporada, marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu.