Tite é o técnico do FlamengoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 28/09/2024 13:09

pressão sobre o técnico Tite deixou as arquibancadas do Maracanã e as redes sociais e chegou aos corredores do Flamengo. Após a eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores, o trabalho do treinador começou a sofrer maiores cobranças internas e um grupo de conselheiros e apoiadores do presidente Rodolfo Landim passou a defender a demissão antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (2). As informações foram publicadas pelo site "ge". Rio - A grandedeixou as arquibancadas do Maracanã e as redes sociais e chegou aos corredores do Flamengo. Após a, o trabalho do treinador começou a sofrer maiores cobranças internas e, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (2). As informações foram publicadas pelo site "ge".

Neste cenário, o jogo contra o Athletico-PR, neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã, ganhou um novo contexto. Se antes a partida não tinha muito peso para as pretensões para o restante da temporada do Flamengo, agora pode significar uma sobrevida ao trabalho de Tite.

Cenário político pesa

A proximidade das eleições do clube é um fator que joga contra o técnico do Flamengo. O futebol é o carro-chefe do Rubro-Negro, uma possível demissão de Tite pesaria não só no cenário esportivo, com a esperança de conquistar um título ainda em 2024, mas também no âmbito político.