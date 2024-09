Torcida do Flamengo prepara protesto contra desempenho do time na temporada - Renan Areias / Agência O Dia

Torcida do Flamengo prepara protesto contra desempenho do time na temporadaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/09/2024 20:43 | Atualizado 29/09/2024 00:42

Rio - Os protestos vão continuar. Após recepcionar a delegação com pipoca depois da eliminação diante do Peñarol, do Uruguai, na Libertadores, torcedores do Flamengo prepararam uma nova manifestação com cartazes para o jogo deste domingo (29), diante do Athletico-PR, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Os principais alvos do novo protesto são os jogadores e a diretoria. Os torcedores colocaram frases como "diretoria elitista, o Flamengo é do povo", "time de milhões, diretoria de várzea", "muita mídia, pouco futebol", entre outras.

pressão interna sobre o técnico Tite aumentou após a eliminação na Libertadores , e o jogo contra o Athletico-PR ganhou clima de decisão para o futuro do treinador. Nem mesmo a boa campanha na Copa do Brasil e a quarta colocação no Brasileirão tem sido favorável para defenderem a permanência.

O Flamengo chegou a quarta partida consecutiva sem vitória após o empate sem gols com o Peñarol, do Uruguai, fora de casa, pelas quartas de final da Libertadores. O resultado decretou a eliminação do time na competição. Já no Brasileirão, empatou com Vasco e perdeu para o Grêmio nos últimos dois jogos.