Arrascaeta em ação contra o Peñarol, no Uruguai, pela Libertadores da AméricaEitan Abramovich / AFP

Publicado 28/09/2024 09:21

Montevidéu - Pouco tempo depois da eliminação do Flamengo para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira (26) , o presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio, revelou o desejo de contratar alguns jogadores do Rubro-Negro. Os meio-campistas Arrascaeta e De La Cruz e o lateral-direito Varela estão na mira do dirigente.

"No Brasil e aqui, estivemos em contato o tempo todo. Tenho uma linda relação com os três. Suas famílias estiveram num camarote no Campeón Del Siglo, especialmente atendidas pelo Peñarol. Eles tiveram gestos muito bonitos com a gente no Brasil e com os três eu sempre falo. Eles sabem perfeitamente que o clube vai estar esperando por eles", declarou o dirigente em entrevista à rádio 'Carve Deportiva'.Ignacio Ruglio enalteceu a qualidade do trio e disse acreditar em um possível retorno: "São tremendos jogadores que, em algum momento, vão querer voltar".Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram titulares no empate sem gols que selou a eliminação do Flamengo no Uruguai. Na derrota por 1 a 0 no Maracanã , também iniciaram o confronto.