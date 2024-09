Washington Aguerre em ação no Maracanã, contra o Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 27/09/2024 13:59

Montevidéu - Goleiro do Peñarol, Washington Aguerre celebrou a vaga conquistada nas semifinais da Libertadores na última quinta (26), após empatar sem gols com o Flamengo no Estádio Campeón del Siglo . Além disso, ele relembrou a passagem que teve pelo clube carioca quando era jovem.

"É uma emoção muito grande por tudo que passei há alguns anos. Hoje estar aqui realizando um sonho é algo inesquecível e inexplicável para todos. Em 2007 estive no Flamengo, na base, e isso é o futebol. O mundo dá voltas e agora vivo este lindo momento", declarou o uruguaio em entrevista à 'ESPN'.

Aos 14 anos, Aguerre deixou sua cidade natal para tentar a sorte nas divisões de base do Rubro-Negro. Porém, não conseguiu se firmar e foi dispensado cinco meses depois. Agora, foi um dos responsáveis por eliminar o clube carioca nas quartas de final do torneio continental.



Nesta temporada, ainda restam a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para o time comandado pelo técnico Tite. No torneio, está na semifinal e jogará contra o Corinthians. Enquanto isso, nos pontos corridos, ocupa a quarta posição na tabela, com 45 somados - 11 atrás do líder Botafogo.