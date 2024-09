Rossi, goleiro do Flamengo, durante partida contra o Peñarol - Dante Fernandez/AFP

Publicado 27/09/2024 10:31

eliminação na Libertadores para o Peñarol, na noite da última quinta-feira (26), o goleiro Rossi acredita que o Flamengo ainda pode brigar por coisas boas na temporada. Em entrevista após o empate sem gols no Uruguai, o argentino garantiu que a equipe lutará para dar a volta por cima e buscar bons resultados na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro, apesar dos 11 pontos de distância para o líder Botafogo. Rio - Apesar da frustrante, o goleiro Rossi acredita que o Flamengo ainda pode brigar por coisas boas na temporada. Em entrevista após o empate sem gols no Uruguai, o argentino, apesar dos 11 pontos de distância para o líder Botafogo.

"Temos os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre tem que ganhar e é assim. Agora, a gente está fora, mas o ano não acabou ainda. Faltam mais de 10 jogos no Brasileiro. O Botafogo tem uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. Agora é concentrar no jogo do domingo. Daqui a três dias já estamos em campo de novo, temos que mudar a cabeça para o jogo contra o Athletico-PR. E depois tem a semifinal da Copa do Brasil, que é muito importante, já que estamos só a dois jogos da final. Então tem que continuar trabalhando no dia a dia. A Libertadores já passou, mas ficam duas competições para a gente competir", disse o camisa 1.



Apesar da confiança, Rossi evitou prometer título até o fim de 2024 para a torcida do Flamengo.

"Prometer é difícil no futebol. São 90 minutos que podem acontecer qualquer coisa. No Maracanã e aqui a gente criou, se tivesse feito o gol e saído com a classificação não estaríamos falando a mesma coisa que estamos falando agora. Dá para ficar amargurado, mas prometer que a gente vai brigar (por título) não dá para prometer. Temos obrigação de ir para frente, de competir no Brasileiro e Copa do Brasil e chegar o mais à frente possível", afirmou.

Questionado se o Rubro-Negro priorizaria alguma competição, o goleiro argentino descartou, mesmo com a grande diferença no Brasileirão.

"Quando você pergunta se a gente vai priorizar competições, não dá: somos o Flamengo e não dá para fazer isso de priorizar só uma competição no ano. A gente tem muito jogo no Brasileirão pela frente e se conseguir ganhar, sabe que os que estão lá em cima podem perder pontos. O Botafogo continua na Libertadores, o Palmeiras não, mas a gente acredita muito. Priorizar não dá, a gente tem que ganhar e sempre vai procurar isso", declarou o arqueiro.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), às 20h(de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no Maracanã. O clube também está na semifinal da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians.