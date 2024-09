Tite em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/09/2024 22:22

Rio - O Flamengo terá mudanças para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Apesar da pressão e do futuro do trabalho em jogo, o técnico Tite decidiu poupar a maioria dos titulares.

Ao todo, serão oito mudanças. Segundo o "ge", Gabigol deve receber uma oportunidade como titular pela primeira vez após quase dois meses. Somente o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o meia Gerson e o atacante Plata serão remanescentes do time que enfrentou o Peñarol, pela Libertadores.

O técnico Tite deve escalar o Flamengo com: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves; Plata e Gabigol.

O Flamengo é o quarto colocado com 45 pontos. Eliminado nas quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro busca a reabilitação no Brasileirão e precisa ficar entre os quatro primeiros para garantir vaga na competição continental em 2025. Outro caminho é o título da Copa do Brasil, onde é semifinalista.