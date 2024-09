Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Peñarol - Eitan Abramovich / AFP

Publicado 26/09/2024 21:38

"Muito pelo jogo que fizemos em casa, fizemos um jogo muito abaixo dentro do nosso estádio. Aqui, conseguimos fazer um grande jogo, impor nosso ritmo... Infelizmente não conseguimos gol. É pedir desculpa para o torcedor e seguir adiante na temporada para conquistar títulos", disse Fabrício Bruno.

De acordo com dados do site "SofaScore", o Fla fechou a partida com 74% de posse de bola e 13 finalizações. No entanto, o goleiro Aguerre fez poucas defesas.

"É difícil. A equipe do Peñarol sabe se defender, as equipes do Aguirre são assim. Pedir desculpas ao torcedor e seguir adiante", concluiu.





Agenda

Agora, o Fla foca no Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 20h, para enfrentar o Athletico-PR no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.